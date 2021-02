Θρίλερ μετά την κατάρρευση τμήματος παγετώνα των Ιμαλαΐων: Ανασύρθηκαν επτά πτώματα -125 αγνοούμενοι

Περίπου 125 άνθρωποι αγνοούνται μετά από την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων που παρέσυρε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, σήμερα στην Ινδία.

Ο αριθμός αυτός των αγνοουμένων, μπορεί να αυξηθεί, όπως δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, στα βόρεια της χώρας.

[Breaking News] 100-150 casualties feared in the flash flood in #Chamoli district: Uttarakhand Chief Secretary OM Prakash to ANI pic.twitter.com/3I1u8JT5Sk