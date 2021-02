ΗΠΑ: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Τραμπ - «Συνταγματικά ορθή», λέει η Γερουσία

Άρχισε την Τρίτη η δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται για υποκίνηση βίας κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για τον ρόλο του στην εισβολή στο Καπιτώλιο κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Την πρώτη ημέρα της δίκης οι δικηγόροι του πρώην προέδρου ανέφεραν ότι τα έγγραφα του FBI έδειξαν ότι οι ταραχές είχαν προγραμματιστεί ημέρες νωρίτερα, πράγμα που σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να ενθάρρυνε τη βία. Παράλληλα οι Ντέβιντ Σόεν και Μπρους Κάστορ (συνήγοροι τραμπ), ζήτησαν την απόρριψη της δίκης υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικό επειδή ο επιχειρηματίας έχει αποχωρήσει από το αξίωμα και είναι πλέον ιδιώτης πολίτης.

Trump impeachment lawyer David Schoen: "Going forward with this impeachment trial of a former president of the United States is unconstitutional...and, as a matter of policy, it is wrong as wrong can be, for all of us as a nation." https://t.co/Lau7kmD368 pic.twitter.com/VZlGouzVPo