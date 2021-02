Παραδοχή Κομισιόν: Αργήσαμε με τις εγκρίσεις εμβολίων για τον κορωνοϊό

Στην πρώτη δημόσια παραδοχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στο σημείο που θα ήθελε όσον αφορά στη μάχη κατά του κορωνοϊού προχώρησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αργήσαμε με τις εγκρίσεις. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι με τη μαζική παραγωγή. Και πιθανώς πολύ βέβαιοι με το ότι οι παραγγελίες θα παρεδίδοντο στον χρόνο τους», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συζήτηση σχετική με τη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η επιλογή ήταν να μην θυσιαστεί η ασφάλεια των πολιτών για την ταχύτητα απόκτησης των εμβολίων, καθώς υγιείς άνθρωποι θα δεχόντουσαν μια νέα ουσία στον οργανισμό τους και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα έπρεπε να έχει διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα αυτής της ουσίας, αλλά και την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών.

«Υπάρχουν μαθήματα να πάρουμε», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν σημειώνοντας ότι η ΕΕ δεν κάνει συμβιβασμούς στην ασφάλεια κι ότι «η μάχη είναι μαραθώνιος κι όχι αγώνας ταχύτητας».

In Europe, vaccination is gathering pace.



We work as hard as we can to reach our goal: 70% of adult Europeans vaccinated by the end of the summer.



At the same time, we start drawing lessons and preparing for the future.https://t.co/biPGSmtPI8