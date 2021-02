Απίστευτη ιστορία: Ναυαγοί σε ερημονήσι διασώθηκαν μετά από 33 μέρες – Τρέφονταν με καρύδες και αρουραίους

Σενάριο ταινίας και μάλιστα περιπέτειας θυμίζουν τα όσα έζησαν τρεις Κουβανοί, δύο άνδρες και μια γυναίκα, οι οποίοι ναυάγησαν σε ερημονήσι και παρέμειναν σε αυτό για σχεδόν πέντε εβδομάδες, προτού τελικά διασωθούν.

Σύμφωνα με την Guardian, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε πρόσφατα στο ακατοίκητο νησί των Μπαχαμών Ανγκουίλα Κι τους τρεις ναυαγούς, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης ρουτίνας. Οι τρεις κουβανοί είχαν φτιάξει αυτοσχέδιες σημαίες και τις ανέμιζαν, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των επιβαινόντων στο ελικόπτερο της ακτοφυλακής.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, οι τρεις πολίτες της Κούβας είχαν κολυμπήσει στο ερημονήσι 33 μέρες νωρίτερα, όταν το σκάφος τους αναποδογύρισε λίγο πιο μακριά από τις ακτές του. Το διάστημα που έμειναν εκεί επιβίωσαν τρώγοντας καρύδες, θαλάσσια σαλιγκάρια και αρουραίους.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz