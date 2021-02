Φρικτό ατύχημα: Γιγάντια μηχανή κιμά ρούφηξε εργαζόμενη σε εργοστάσιο στη Ρωσία

Ένα φριχτό δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρωσία, σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας πουλερικών, όπου μια εργαζόμενη βρήκε τραγικό σε μια τεράστια μηχανή κιμά.

Η κρεατομηχανή ρούφηξε τη γυναίκα, όταν το χέρι της εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα. Μάλιστα, τα όσα δραματικά συνέβησαν καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του εργοστασίου στο Belousovo.

«Η εργαζόμενη πέθανε επιτόπου» δήλωσε η ρωσική επιτροπή ερευνών, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η άτυχη γυναίκα πέθανε από τα σοβαρά τραύματα στο στήθος όταν η μηχανή τη ρούφηξε, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

«Είναι δύσκολο να φανταστείς τι έζησε προτού πεθάνει. Εργαζόμενοι του εργοστασίου που έτρεξαν όταν άκουσαν τα ουρλιαχτά της δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν».

Η υπόθεση ήρθε στο φως καθώς αξιωματούχοι έδωσαν στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα έρευνας, τα οποία έκαναν λόγο για πολλές παραβιάσεις ασφαλείας λόγω αμέλειας.

«Δεν υπήρχαν προστατευτικές ασπίδες στο μηχάνημα και υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση στους περιστρεφόμενους μηχανισμούς του», ανέφερε η επιτροπή.

