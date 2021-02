Ιταλία: Ορκίστηκε η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι - Οι 23 εκλεκτοί (Βίντεο)

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, η τελετή ορκωμοσίας της κυβέρνησης του Μάριο Ντράγκι. Τη νέα ιταλική κυβέρνηση συνθέτουν 23 υπουργοί, εκ των οποίων οκτώ είναι μάνατζερ και τεχνοκράτες και 15 στελέχη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

This was the moment Mario Draghi, the former European Central Bank chief, was sworn in as Italy's new prime minister. pic.twitter.com/szM5ayommY