Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Ξύπνησαν μνήμες 2011 – 100 τραυματίες

Ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών έπληξε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή την Ιαπωνία, στα ανοικτά της Φουκουσίμα, φέρνοντας στους κατοίκους μνήμες από την καταστροφική σεισμική δόνηση του 2011, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θάνατοι ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τον σεισμό δεν προκλήθηκε τσουνάμι, όμως ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί τη νύκτα, ενώ 74 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, αν και πολλά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 100 τραυματίες.

Διακοπή ρεύματος ακολούθησε τον πρώτο σεισμό, που σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (16:00 ώρα Ελλάδας), επηρεάζοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, όμως σήμερα το πρωί η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σχεδόν κατά 100%.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3