«Copy paste»: Ο Ερντογάν διάβασε την ίδια ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Γιλντιρίμ το 2017 και προκάλεσε χαμό στο Twitter

Μέρος της ομιλίας που εκφώνησε την Τρίτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται πως ήταν πανομοιότυπο με ομιλία του πρώην πρωθυπουργού του, Μπιναλί Γιλντιρίμ από το 2017.

Η ομιλία όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του Twitter, που έσπευσαν να αναρτήσουν τα στιγμιότυπα καρέ - καρέ και να χλευάσουν τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ο Ερντογάν μίλησε σε τελετή, σηματοδοτώντας το 1000ο έτος γέννησης του λαϊκού ποιητή Yunus Emre και μίλησε για τη σημασία της τουρκικής γλώσσας, επικρίνοντας τη διαδικτυακή αργκό και τη χρήση ξένων λέξεων. Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει και ο Γιλντιρίμ το 2017.

Ο χρήστης του Twitter «444syyh1» διαπίστωσε ότι ένα μεγάλο μέρος των ομιλιών του Ερντογάν και του Γιλντίριμ ήταν πανομοιότυπο και δημοσίευσε ένα βίντεο σε δύο οθόνες που δείχνει και τους δύο να λένε ακριβώς τα ίδια. «Copy - paste lider» γράφει ο χρήστης, εννοώντας ότι οι ηγέτες αντιγράφουν ο ένας τον άλλον.

«Η γλώσσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπεται σε κατάλληλη γραπτή γλώσσα, γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των νέων μας», λένε και οι δύο ηγέτες.

«Οι άσκοπες συντομογραφίες, οι ξένες λέξεις, οι παράλογες εκφράσεις γίνονται συνηθισμένες μέρα με τη μέρα. Ο εθισμός της χρήσης ξένων λέξεων που βλέπουμε στις πινακίδες, την αλληλογραφία και τις συζητήσεις έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που απειλούν το μέλλον μας» συνεχίζουν Ερντογάν και Γιλντιρίμ, με διαφορά 4 χρόνια ο ένας από τον άλλον.

«Φαίνεται πως όταν ο Πρόεδρος Ερντογάν κατηγορούσε τους νέους στην Τουρκία σήμερα το πρωί (Τρίτη) και πως οι γλωσσικές τους δεξιότητες ήταν τόσο τρομερές, διάβαζε ακριβώς τις ίδιες λέξεις με εκείνες του τότε πρωθυπουργού Γιλντιρίμ, το 2017. Λέξη προς λέξη» σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

