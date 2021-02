Σάλος: Αστυνομικός αντί να κόψει πρόστιμο, τη φίλησε στο στόμα!

Κατακραυγή έχει προκαλέσει στο Περού ένα βίντεο που δείχνει έναν αστυνομικό να φιλά μια γυναίκα, στην οποία επρόκειτο να κόψει πρόστιμο για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί λόγω κορωνοϊού.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να φιλά στα χείλη τη μελαχρινή γυναίκα, η οποία προηγουμένως είχε προσπαθήσει αν τον πείσει να μην της κόψει το πρόστιμο.

Για την υπόθεση ξεκίνησε έρευνα από τις αρχές της πρωτεύουσας Λίμα και ο αστυνομικός έχει βγει σε αναγκαστική άδεια. Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφότου ένας τοπικός τηλεοπτικός σταθμός έπαιξε το βίντεο με τη στιγμή που γέρνει και φιλά τη γυναίκα.

Η γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό, φαίνεται να τον πλησιάζει την ώρα που εκείνος είναι έτοιμος να κόψει το πρόστιμο. Εκείνος φαίνεται να το σκέφτεται και στη συνέχεια αλλάζει γνώμη και τη φιλά.

Την απόφαση να βγει σε αναγκαστική άδεια μέχρι να καταλήξει η έρευνα έλαβε ο δήμαρχος της περιοχής Μιραφλόρες στη Λίμα. Ο Ibero Rodriguez, επικεφαλής για την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή, δήλωσε: «Ο δήμαρχός μας Luis Molina πήρε την απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αυτός ο αστυνομικός αμέσως. Υπάρχουν πολλές παραβιάσεις. Η νεαρή γυναίκα δείχνει ασέβεια προς τους κανόνες κοινωνικής απόστασης και εκείνος το επιτρέπει. Και μετά βγάζει τη μάσκα του και τη φιλά».

Επιβεβαιώνοντας πως ο αστυνομικός δεν έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για τη συμπεριφορά του, πρόσθεσε: «Αυτή η ενέργεια από μόνη της είναι σοβαρή και γι’ αυτό τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

Την Τρίτη, το Περού ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Covid-19 από το ξεκίνημα της πανδημίας.

