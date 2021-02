Viral: Η Μέρκελ ξέχασε τη μάσκα της στο βήμα της Bundestag και… τρέχει να την πάρει!

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Τι συνέβη; Η Μέρκελ μόλις έχει τελειώσει την ομιλία της στη γερμανική Βουλή και κάθεται στο έδρανό της. Τότε έκπληκτη συνειδητοποιεί πως έχει ξεχάσει τη μάσκα της στο βήμα της Bundestag, κάνει μια γκριμάτσα και… τρέχει να την πάρει πίσω γελώντας!

Όπως σχολιάζει ένας χρήστης στο Twitter: «Η Μέρκελ έκανε ότι κάνουμε όλοι μας περίπου δέκα φορές την ημέρα!»

Merkel doing what we all do about 10 times a day. pic.twitter.com/OVqFYyXfa5