Σε εργοστάσιο της Pfizer ο Τζο Μπάιντεν - Μπουρλά: «Θα αυξηθούν οι δόσεις του εμβολίου στις ΗΠΑ»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Inc Άλμπερτ Μπουρλά ανακοίνωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία αναμένει ότι θα είναι σε θέση να διπλασιάσει τον εβδομαδιαίο αριθμό των δόσεων του εμβολίου της για την Covid-19 που θα παραδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Μπουρλά έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μίσιγκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Η Pfizer, είπε, επί του παρόντος παραδίδει κατά μέσο όρο 5 εκατομμύρια δόσεις την εβδομάδα και αναμένει ότι «θα υπερδιπλασιάσει» αυτόν τον αριθμό μέσα στις επόμενες εβδομάδες. «Βελτιώσαμε τις διαδικασίες για να διπλασιάσουμε το μέγεθος της παρτίδας και να αυξήσουμε την παραγωγή και αναπτύξαμε πιο αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου για να μειώσουμε τους χρόνους παράδοσης», πρόσθεσε.

Τα μέτρα αυτά επέτρεψαν στην εταιρεία να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για την παρασκευή του εμβολίου από τις 110 στις 60 ημέρες.

Όπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπουρλά είπε ότι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου η Pfizer είχε εφοδιάσει τις ΗΠΑ με 40 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που ανέπτυξε σε συνεργασία με τη γερμανική BioNTech.

Η εταιρεία έχει συμφωνήσει να παραδώσει 300 εκατομμύρια δόσεις στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Μπουρλά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε την εταιρεία να πετύχει γρηγορότερα αυτόν τον στόχο και θα αναζητηθούν τρόποι για να βελτιωθεί η παραγωγή.

This afternoon, I’m touring a Pfizer manufacturing site in Kalamazoo, Michigan, and delivering remarks on our efforts to vaccinate America. Tune in. https://t.co/UY2yHNjaXv