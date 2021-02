Τρόμος στον αέρα: Αεροσκάφος έπιασε φωτιά – Δείτε το βίντεο

Ένα αεροσκάφος Boeing 777 της United Airlines, με προορισμό τη Χονολουλού, έπιασε φωτιά το Σάββατο λίγο μετά την αναχώρησή του από το Ντένβερ του Κολοράντο.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο Twitter, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί και πρόσθεσε: «Η πτήση UA328 από Ντένβερ προς Χονολουλού υπέστη βλάβη στον κινητήρα λίγο μετά την αναχώρηση, επέστρεψε με ασφάλεια στο Ντένβερ και πλήρωμα έκτακτης ανάγκης το εξετάζει ως μέτρο ασφάλειας».

Η στιγμή που ένας εκ των κινητήρων του αεροπλάνου τυλίχθηκε στις φλόγες, καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη.

Σε ένα ακόμα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Twitter οι επιβάτες χειροκροτούν με ανακούφιση κατά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου στο Ντένβερ.

