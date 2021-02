Πεδίο μάχης η Βαρκελώνη: Έβδομη νύχτα επεισοδίων σε διαδηλώσεις υπέρ του φυλακισμένου ράπερ (Βίντεο)

Για έβδομο συνεχόμενο βράδυ, κινητοποίηση στη Βαρκελώνη υπέρ του φυλακισμένου ράπερ Πάμπλο Χασέλ αμαυρώθηκε τη Δευτέρα από επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία, βανδαλισμούς και φθορές δημόσιας περιουσίας.

Έπειτα από μια συγκέντρωση αρχικά ειρηνική, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν το σύνθημα «λευτεριά στον Πάμπλο Χασέλ», διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της Βαρκελώνης, ως την έδρα της αστυνομίας, όπου ορισμένοι πέταξαν μπουκάλια και άλλα αντικείμενο εναντίον αυτοκινήτων που την προστάτευαν, όπως κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες.

🎥🛑In #Spain people protesting the arrest of Catalan rapper Pablo Hasél started a fire in the streets of Barcelona ando other cities



🔻Hasél was sentenced to 9 months in jail on charges of supporting terrorism & for libel and slander against the monarchy pic.twitter.com/R0JMyWNn1W