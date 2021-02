Συνωμοσιολόγοι στο Τέξας βάζουν στο στόχαστρο τον Γκέιτς – Ισχυρίζονται πως είναι ψεύτικο το χιόνι

Άλλη μία θεωρία συνωμοσίας που βλέπει το φως της δημοσιότητας έχει ως πρωταγωνιστή τον αγαπημένο στόχο των απανταχού συνωμοσιολόγων, Μπιλ Γκέιτς. Αυτή τη φορά η νέα θεωρία που «κατασκευάστηκε» στην πολιτεία του Τέξας έχει να κάνει με τη… σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την πολιτεία τις προηγούμενες μέρες και στοίχισε τη ζωή σε 70 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τη Sun, χρήστες του TikTok ανέβασαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που το συνόδευαν με το χάσταγκ #govermentsnow και ισχυρίζονταν ότι το χιόνι… ήταν ψεύτικο.

Μάλιστα αρκετοί εξ αυτών κρατούσαν στα χέρια χιονόμπαλες και προσπαθούσαν να τις κάψουν με σκοπό να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Όταν η φλόγα χτυπά το χιόνι και το χιόνι δεν λιώνει, οι χρήστες των μέσων ισχυρίζονται ότι αυτό, λίγο έως πολύ, αποδεικνύει πως οι χιονοπτώσεις είναι… ψεύτικες και σχεδιάστηκαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Texans are reporting that the SNOW WON’T MELT. pic.twitter.com/AclPqZOyNo

I don't have any regular pics to compare to but this melt pattern seems super weird. #FakeSnow pic.twitter.com/Sevd7PFWV8