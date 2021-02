Σοβαρό τροχαίο για τον θρύλο του γκολφ Τάιγκερ Γούντς – Με σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα

Ο θρύλος του γκολφ Τάιγκερ Γουντς τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, μεταδίδουν οι New York Times, επικαλούμενοι το γραφείο του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

Σωστικά συνεργία ανέσυραν τον Γουντς από το αυτοκίνητό του, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση. Η κατάσταση της υγείας του αθλητή καθώς επίσης και η έκταση των τραυματισμών του δεν έχουν γίνει προς ώρας γνωστά.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Σύμφωνα με τον ατζέντη του γνωστού αθλητή, ο Γουντς υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση για πολλαπλά τραύματα στα πόδια του.