Κορωνοϊός - Σοκ από οικογενειακή τραγωδία: Ήταν σε καραντίνα στο υπόγειο και πέθαναν - Τους βρήκε η κόρη τους

Συγκλονιστική είναι η ιστορία ενός 11χρονου παιδιού από τις ΗΠΑ που είδε τους γονείς του να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του κορωνοϊού, ενώ βρίσκονταν σε καραντίνα στο υπόγειο του σπιτιού τους.

Το ζευγάρι, και οι δύο κοντά στα 40, είχε μπει σε καραντίνα καθώς και είχαν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Οι γείτονες της οικογένειας στο Missouri περιγράφουν συντετριμμένοι το περιστατικό και κάνουν λόγο για δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. «Το να χάνεις τους γονείς σου την ίδια στιγμή για ένα 11χρονο είναι μία πραγματική τραγωδία» λέει γείτονάς τους.

Girl, 11, returns home to find both her parents dead from COVID after they went into their basement to quarantine https://t.co/2hdVmgat1L