Ζευγάρι γυμνιστών ταξιδεύει στον κόσμο και φωτογραφίζεται χωρίς ρούχα σε τουριστικά σημεία

Δύο χορευτές έχουν αποφασίσει να αφήσουν το δικό τους ιδιαίτερο «στίγμα» στο Instagram ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο προφίλ τους στο δημοφιλές μέσο.

Κάθε εβδομάδα αναρτούν στο Instagram μια φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν γυμνοί σε κάποιο μέρος του κόσμου.

Οι Silke Muys, 29 ετών, από το Βέλγιο, και Kieran Shannon, 27 ετών, από τη Γλασκώβη, άρχισαν τα ταξίδια τον Μάιο του 2019. Η ιδέα με τις γυμνές φωτογραφίες προέκυψε μετά από μια βουτιά σε καταρράκτη, στη διάρκεια της οποίας «απόλαυσαν την ελευθερίας» που σου δίνει το να μη φοράς ρούχα.

View this post on Instagram

Έτσι αποφάσισαν ότι κάθε Παρασκευή θα αναρτούσαν μια φωτογραφία τους χωρίς καθόλου ρούχα πάνω τους στον λογαριασμό τους στο Instagram. Τα… γυμνά ταξίδια τους και οι γιόγκα πόζες τους έχουν ήδη 20.000 ακολούθους.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε όταν εργαζόταν στην Ισπανία τον Ιανουάριο του 2018. Στη συνέχεια πέρασε έναν χρόνο ταξιδεύοντας στην Ασία, ξεκινώντας από την Ινδία, για να περάσουν στη συνέχεια σε Βιετνάμ, Καμπότζη και Λάος.

View this post on Instagram

«Από τη στιγμή που γνωριστήκαμε και οι δύο ερωτευτήκαμε και είμαστε μαζί από τότε», λέει η Kieran. «Μετά από μόλις τρεις μήνες που γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον, αποφασίσαμε ότι το συμβόλαιό μας για χορό έπρεπε να φτάσει στο τέλος του, ότι θα φεύγαμε και θα αρχίζαμε τα ταξίδια, για να δούμε πού θα μας φτάσει αυτό το ταξίδι».

View this post on Instagram

Φωτογραφίες του ζευγαριού από τουριστικές τοποθεσίες κέρδισαν τους χρήστες του Instagram. Ήταν όμως οι γυμνές τους πόζες εκείνες που αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των followers τους.

Αυτή την περίοδο πάντως το ζευγάρι έχει σταματήσει τα ταξίδια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Nudist couple show off their VERY athletic poses at tourist spots across the globe https://t.co/mJTU32piTO