Ιράκ: Ρουκέτες σε βάση που φιλοξενούνται αμερικανικές δυνάμεις (Φωτογραφίες)

Ρουκέτες έπεσαν σήμερα στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ στο Ιράκ, στην οποία φιλοξενούνται αμερικανικές, συμμαχικές και ιρακινές δυνάμεις, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές της ασφάλειας. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί απώλειες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση με ρουκέτες που σημειώνεται αυτόν τον μήνα στο Ιράκ και έγινε δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα.

🔴Fresh rocket attack targets coalition base in #Anbar Ain al-Asad in #Iraq. Up to 14 rockets hit the area. #US military personnel.

No reports of casualty yet, but large structural damage in the area. pic.twitter.com/5EC31H0uyd