Συναγερμός για επίθεση με μαχαίρι στη Σουηδία – Οκτώ τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Βετλάντα στη Δυτική Σουηδία έπειτα από επίθεση με μαχαίρι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό οκτώ ατόμων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Svenska Dagbladet το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική επίθεση. Ο φερόμενος δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και είναι νεαρής ηλικίας.

Ο ύποπτος είχε στην κατοχή του ένα «αιχμηρό αντικείμενο» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Κρίστιαν Λιούνγκμπεργκ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης επρόκειτο για ένα μαχαίρι. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό του.

Η αστυνομία και οι μυστικές υπηρεσίες, που συνεργάζονται σε αυτήν την υπόθεση, «εκτιμούν συνεχώς την ανάγκη για λήψη μέτρων ασφαλείας και είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε, αν κριθεί αναγκαίο», τόνισε ο πρωθυπουργός Λεβέν.

Στη Βετλάντα, μια μικρή επαρχιακή πόλη 12.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα από την πόλη Γιένσεπινγκ, ήχησε συναγερμός περίπου στις 15:00 το μεσημέρι (16:00 ώρα Ελλάδας).

Οι τραυματισμοί είναι διαφορετικής σοβαρότητας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

«Αυτά είναι φρικτά γεγονότα και οι σκέψεις μας βρίσκονται στα θύματα και τους συγγενείς τους. Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό ακριβώς τι συνέβη και ποιο ήταν το κίνητρο», ανέφερε ο υπουργός Μίκαελ Ντάμπεργκ σε ανακοίνωσή του.

Στη Σουηδία, οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν την τρομοκρατική απειλή υψηλή και γίνονται συχνά προσαρμογές, ειδικά μετά από επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

#BREAKING Eight people wounded in stabbing attack in #Vetlanda, #Sweden. Police say it was a terror attack pic.twitter.com/GnMoGPiSYX