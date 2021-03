Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο, 238 χιλιόμετρα βορειονατολικά του Γκίσμπορν.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι του Ειρηνικού Ωκεανού, υπάρχει πιθανότητα για επικίνδυνους κυματισμούς σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

2021.03.04

⭕ 7.3

🗺 238 km ENE of Gisborne, New Zealand

