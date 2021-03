Σεισμοί στη Νέα Ζηλανδία: Ήρθη η εντολή απομάκρυνσης από παράκτιες περιοχές - «Τα μεγαλύτερα κύματα πέρασαν»

Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας ήρε την εντολή κατεπείγουσας απομάκρυνσης από παραθαλάσσιες περιοχές εξαιτίας του κινδύνου να χτυπηθούν από τσουνάμι, διαβεβαιώνοντας ότι «τα μεγαλύτερα κύματα πέρασαν», έπειτα από ακολουθία τριών ισχυρών σεισμών.

«Όλοι οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μπορούν πλέον να επιστρέψουν», διαβεβαίωσε η υπηρεσία, η οποία νωρίτερα είχε ζητήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο και στην ενδοχώρα του Βόρειου Νησιού.

BREAKING VIDEO: Very first waves of Tsunami rolling at Tokomaru Bay, New Zealand: WATCH:#Tsunami #earthquake #NewZealand pic.twitter.com/o87ToIl8ap