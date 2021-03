Νέο απόσπασμα από την συνέντευξη των Σάσεξ – Μέγκαν Μαρκλ: Το παλάτι με σταμάτησε το 2018 να μιλήσω στην Όπρα

Ολοένα και φουντώνει η φλόγα που άναψε η συνέντευξη των Σάσσεξ στη γνωστή τηλεπερσόνα, Όπρα Γουινφρέϊ.

Τα απόνερα που προκαλούν τα αποσπάσματα της πιπεπεράτης και αποκαλυπτικής συνομιλίας «χτυπούν» το παλάτι, μεγαλώνοντας την απόσταση ανάμεσα σε Μπάκιγχαμ και Χάρι-Μέγκαν.

Ένα νέο κομμάτι της συνέντευξης, που θα προβληθεί σε 64 χώρες, κυκλοφορεί από αμερικανικό δίκτυο CBS.

Σε αυτό το επίμαχο απόσπασμα, η Μέγκαν αποκαλύπτει ότι το παλάτι τής έβαλε «φρένο» όταν ετοιμαζόταν να μιλήσει στην Όπρα πριν από τον γάμο με τον Χάρι.

Στο τέταρτο κλιπ από τη συνέντευξη, η Μέγκαν αποκαλύπτει ότι αισθάνεται πλέον απελευθερωμένη που έχει το δικαίωμα να μιλήσει δημόσια.

Η συνέντευξη, διάρκειας δύο ωρών, που θα κάνει πρεμιέρα στο βρετανικό δίκτυο ITV, τη Δευτέρα στις 21:00 τοπική ώρα, προκάλεσε από την πρώτη στιγμή κλίμα έντασης καθώς θα μεταδοθεί λίγες ώρες αφότου η βασίλισσα Ελισάβετ Β' στείλει το μήνυμα για την «Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Η τηλεπερσόνα διαμένει κοντά στους Σάσεξ, σε μια έπαυλη στην Καλιφόρνια, αξίας 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, πάντως, Χάρι και Μέγκαν παρουσιάζονται από πληθώρα μέσων ενημέρωσης ως ανυποχώρητοι δεδομένης της κατάστασης της υγείας του 99χρονου πρίγκιπα Φίλιππου, που υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς.

Στο απόσπασμα του CBS, στο οποίο η Όπρα λέει ότι ζήτησε από την 39χρονη δούκισσα συνέντευξη, τον Φεβρουάριο, πριν από τον γάμο της, το 2018, εκείνη απαντά: «Δεν ήταν επιλογή μου να μην δώσω συνέντευξη. Ως ενήλικας είχα μάθει να ζω μια πραγματικά ανεξάρτητη ζωή μέχρι που μπήκα σε κάτι εντελώς δομημένο, πολύ διαφορετικό απ'ο,τι πολλοί πιστεύουν. Αισθάνομαι απελευθερωμένη που μπορώ και έχω το δικαίωμα και το προνόμιο να μιλήσω».

