Σοκάρουν τα τραύματα ηλικιωμένης με λευχαιμία που δέχτηκε επίθεση από δύο κλέφτες

Τρομακτικά τραύματα άφησαν στο σώμα και στο πρόσωπο μια ηλικιωμένης γυναίκας που πάσχει από λευχαιμία δύο κλέφτες, η οποίοι της επιτέθηκαν για να κλέψουν το σκουτεράκι που χρησιμοποιεί για τη μετακίνησή της.

Η 79χρονη Ίντα Μπράουν βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δύο άντρες την περασμένη Κυριακή στην πίσω πόρτα του σπιτιού της στο Γκέιτσχεντ της Αγγλίας, οι οποίοι τη χτύπησαν και την έριξαν σε έναν τοίχο.

Τελικά το έσκασαν χωρίς να καταφέρουν να κλέψουν το σκουτεράκι, αφήνοντάς την όμως στο πάτωμα με το γόνατό της τραυματισμένο και με σοβαρές μελανιές γύρω από τα μάτια.

Τη γυναίκα ξύπνησαν οι γάτες της και έτσι βγήκε για να δει τι είχε συμβεί. «Δεν κατάφεραν να κλέψουν το σκουτεράκι μου αλλά τους θυμάμαι να τρέχουν και να λένε πως θα επιστρέψουν. Το γόνατο με πονάει πολύ και δεν μπορούσε να ανοίξω τα μάτια μου για μέρες μετά το περιστατικό. Επειδή έχω λευχαιμία δεν μπορώ να πάρω μερικά παυσίπονα, έτσι ο πόνος είναι μεγάλος. Οι γείτονές μου είναι πραγματικά υποστηρικτικοί και ο γάτος είναι καλός φύλακας αλλά είναι τρομακτικό να ξέρω ότι θα επιστρέψουν. Ξέρω ότι δεν θα ανοίγω την πόρτα μου σε κανέναν πλέον γιατί δεν θέλω να ξαναβρεθώ σε αυτή τη θέση». Οι αστυνομικοί εξετάζουν την υπόθεση και κάνουν λόγο για αποτρόπαια επίθεση σε μια ευάλωτη συνταξιούχο στο ίδιο της το σπίτι. Παράλληλα, δηλώνουν αποφασισμένοι να βρουν τους άντρες που ευθύνονται για τον εφιάλτη που έζησε η ηλικιωμένη.

