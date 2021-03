Μακελειό στο Σικάγο: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε πάρτι – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πανικός επικράτησε στο Σικάγο, καθώς σκοπευτής εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση, νωρίς τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν 15.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 4:40 το πρωί, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την αστυνομία. Ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί στο κτήριο πλήττοντας πολλούς ανθρώπους. Δεκαπέντε επλήγησαν από πυρά, εκ των οποίων δύο θανάσιμα. Τα θύματα είχαν ηλικίας από 20 έως 44 ετών. Όλοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, με μερικούς εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανέκτησε τέσσερα όπλα από τη σκηνή του εγκλήματος και πλέον οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν αναλάβει τις έρευνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν είναι έτοιμος να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες από τους πυροβολισμούς.

#BREAKING: “Multiple gunshot victims” hospitalized and 2 dead after South Side shooting, per Chicago Fire Dept. Details LIVE @ABC7Chicago. pic.twitter.com/U3UIgAPyXJ