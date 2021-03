Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου κοντά στο Ρέικιαβικ – Δείτε βίντεο

Ηφαίστειο εξερράγη στην Ισλανδία, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Ρέικιαβικ, έπειτα από χιλιάδες σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η έκρηξη του ηφαιστείου έγινε κοντά στο όρος Fagradalsfja, στη χερσόνησο Reykjanes. Είναι η πρώτη έκρηξη ηφαιστείου στη χερσόνησο από τον 12ο αιώνα, σύμφωνα με το Reuters.

Όλες οι πτήσεις –εισερχόμενες και εξερχόμενες– στο διεθνές αεροδρόμιο Keflavik ανεστάλησαν.

H μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας έκανε λόγο για έκρηξη που θεωρείται μικρή σε αυτή τη φάση. Η λάβα κάλυψε περιοχή περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Στο σημείο σχηματίστηκε ρωγμή 500-750 μέτρων, ενώ οι πίδακες λάβας έφταναν έως τα 100 μέτρα, σύμφωνα με τον Bjarki Friis, στέλεχος της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL