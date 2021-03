Χάος σε τσίρκο στη Ρωσία: Άγριος τσακωμός μεταξύ ελεφάντων - Έτρεχαν πανικόβλητοι οι θεατές (Βίντεο)

Χάος επικράτησε σε παράσταση τσίρκο στη ρωσική πόλη Καζάν, όταν δύο ελέφαντες αποφάσισαν να αγνοήσουν τις εντολές των εκπαιδευτών τους και άρχισαν να μονομαχούν εκτός αρένας.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ένας ελέφαντας φαίνεται να σπρώχνει τον άλλον ριχνοντάς τον κοντά στις πρώτες θέσεις του κοινού και στη συνέχεια προσπαθεί να τον πατήσει, με τους θεατές να πανικοβάλλονται και να τρέχουν προς τις εξόδους.

Οι εκπαιδευτές που προσπάθησαν απεγνωσμένα να διαχωρίσουν την Τζένη, όπως αποκαλούν τον ελέφαντα που επιτέθηκε και έριξε στο έδαφος την Μάγκντα, εκτίμησαν πως ο «τσακωμός» των δυο θηλυκών θηλαστικών ήταν για την κυριαρχία.

A fight broke out between two elephants in Kazan, Russia, in the middle of the circus. While no one was harmed, the elephants did try and head for the bleachers.#circus #elephant #russia



Video source: @babkengrig pic.twitter.com/yEj8YeQhXc