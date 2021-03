Πανικός στη Νέα Υόρκη: Μεγάλη φωτιά σε οίκο ευγηρίας - Τουλάχιστον ένας νεκρός (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη ύστερα από τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στο Σπρινγκ Βάλεϊ και είχε αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολλά άτομα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, τουλάχιστον ένας τρόφιμος έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν κι άλλους εγκλωβισμένους.

Νωρίτερα, λόγω της πυρκαγιάς στο κτίριο σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, με την οροφή να καταρρέει.

​

Ένας ακόμα πυροσβέστης υπέστη καρδιακή προσβολή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

