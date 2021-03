Νέα Υόρκη: Ένας νεκρός από τη φωτιά στον οίκο ευγηρίας, απομακρύνθηκαν οι ηλικιωμένοι

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον οίκο ευγηρίας Evergreen Court Home στην κομητεία Ρόκλαντ στη Νέα Υόρκη, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Fox News.

Οι αρχές απομάκρυναν τους ενοίκους, ενώ σύμφωνα με το NBC η φωτιά ήταν τόσο μεγάλη που κατέρρευσε ο δεύτερος όροφος του γηροκομείου.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης Στίβεν Νέβελ δήλωσε ότι συνεργεία της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί και καταβάλλουν προσπάθειες να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Δύο πυροσβέστες είναι ανάμεσα στους τραυματίες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του γηροκομείου η μονάδα φροντίδας μπορούσε να φιλοξενήσει έως 200 άτομα.

Update: These seniors were evacuated about an hour ago from the Evergreen nursing home in Spring Valley, they were taken to to the Golden Acre Rest Home at 11 Prospect Street in Spring Valley.



They are safe and are out of harms way. pic.twitter.com/U2ZSd6AdkC