Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης και ο Τζο Μπάιντεν – Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Σαρλ Μισέλ

Αποδεκτή έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της διασποράς του κορωνοϊού. Ο κ. Μπάιντεν θα παρέμβει στη Σύνοδο αργά το απόγευμα.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τζο Μπάιντεν θα γίνει την Πέμπτη στις 21.45 ώρα Ελλάδος.

Η ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ: «Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Έχω καλέσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να συμμετάσχει στη συνάντησή μας για να μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με τη μελλοντική μας συνεργασία. Ώρα να ανοικοδομήσουμε τη διατλαντική μας συμμαχία».

