Σοκάρει το δάγκωμα καρχαρία στον ώμο 9χρονου παιδιού (βίντεο)

Τα δολοφονικά δόντια του καρχαρία έσκισαν τον ώμο ενός αγοριού 9 ετών, που βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς του στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο.

Η μητέρα του, Kristine Weiskopf, μίλησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC-TV τη Δευτέρα και είπε πως η οικογένεια από τη Μινεσότα των ΗΠΑ πήγε για μπάνιο στην παραλία του Μαϊάμι την Κυριακή, όταν συνέβη η επίθεση στον γιο της, Jay.

Here's what a 9-year-old boy's shoulder looks like after shark attack https://t.co/LBwPVnAEzL pic.twitter.com/Qj88BkQ5m7