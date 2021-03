Γουατεμάλα: Εκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο λόγω της τέφρας από το ηφαίστειο Πακάγια (Βίντεο)

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γουατεμάλας ανέστειλε τις εξερχόμενες και τις εισερχόμενες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λα Αουρόρα εξαιτίας της τέφρας από το ηφαίστειο Πακάγια, που εισήλθε σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας το τελευταίο δίμηνο.

«Λόγω της αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου από νότο προς βορρά και της αύξησης της ηφαιστειακής δραστηριότητας το Πακάγια, ηφαιστειακή τέφρα έφθασε στο αεροδρόμιο Λα Αουρόρα της Γουατεμάλας. Για λόγους ασφαλείας και προληπτικά, οι πτήσεις ανεστάλησαν», ανέφερε μέσω Twitter ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC), ο Λουίς Αργκέτα.

Η DGAC δεν διευκρίνισε πόσες ακριβώς πτήσεις ανεστάλησαν, ούτε τον αριθμό των επιβατών που επλήγησαν από την εξέλιξη. Ανακοίνωσε πως καθηλώθηκαν στο έδαφος εννέα αεροσκάφη, ενώ μία εισερχόμενη πτήση από το Λος Άντζελες εξετράπη στο Ελ Σαλβαδόρ.

Το Πακάγια, ο κρατήρας του οποίου βρίσκεται στα 2.552 ύψος και απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα νότια από το αεροδρόμιο, εκλύει το τελευταίο δίμηνο ποσότητες λάβας, ενώ ακούγονται συνεχώς εκρήξεις και εκτοξεύονται στήλες τέφρας και πυρακτωμένοι βράχοι.

Η Πολιτική Προστασία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε χωριά που βρίσκονται γύρω στο ηφαίστειο, που πλήττονται από βροχή τέφρας. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής εντολή να εκκενωθούν. Το εθνικό πάρκο Πακάγια, μαγνήτης για τους τουρίστες, έχει πάντως κλείσει για το κοινό.

WATCH: Pacaya volcano in Guatemala continued its explosive activity, with ash plumes rising thousands of feet. The volcano is located approximately 31 miles from Guatemala City. pic.twitter.com/qlqKCxbcV3