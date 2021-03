Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «σφραγίζει» απόψε το ψηφιακό «πράσινο» πιστοποιητικό - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή

Διαβούλευση και για τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ψηφιακού «πράσινου πιστοποιητικού» θα γίνει στο αποψινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε η Καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενόψει της Συνόδου.

Το πιστοποιητικό, εξήγησε η κυρία Μέρκελ, «πρέπει να παρουσιαστεί μέχρι το καλοκαίρι» και με αυτό «θα είναι εφικτό να καταγραφεί εντός ΕΕ εάν κάποιος είναι εμβολιασμένος ή έχει υποβληθεί σε τεστ». Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσθεσε, έχει ξεκινήσει τις εργασίες για την τεχνική εφαρμοσιμότητά του - το ίδιο κάνουν τα κράτη - μέλη και η Γερμανία.

«Δεν είναι εύκολο έργο, με 27 κράτη - μέλη θα χρειαστούμε ακόμη μερικές εβδομάδες, διότι πρέπει να δούμε με μεγάλη ακρίβεια ποια δικαιώματα θα συνδέονται με αυτό το πιστοποιητικό. Η τεχνική εφαρμογή είναι σχετικά απλή αλλά αυτό το θέμα είναι ασφαλώς μεγάλης σημασίας», τόνισε η Καγκελάριος.

Τη δημιουργία ενός ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 πρότεινε προ ημερών η Κομισιόν, υιοθετώντας την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το πιστοποιητικό θα βοηθήσει μέσω του Τουρισμού στην ενίσχυση των οικονομιών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn