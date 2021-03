Ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν την Αλαμπάμα - Πέντε νεκροί (Βίντεο)

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη εξαιτίας ανεμοστρόβιλου που έπληξε την αμερικανική πολιτεία Αλαμπάμα, όπου αρκετές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Καλώ όλους όσοι βρίσκονται στην πορεία αυτών των ανεμοστρόβιλων (...) να παραμείνουν σε κατάσταση επαγρύπνησης», ανέφερε η κυβερνήτρια της Αλαμπάμας, η Κέι Άιβι.

Check out this large destructive tornado with a loud roar on the southside of Birmingham, Alabama early this afternoon. Several tornadoes have been reported with multiple damage reports. Severe wx continues into Dixie alley thru the evening. #okwx #alwx (Source: Matt Williams) pic.twitter.com/rUbqV1yLXA

Φωτογραφίες και βίντεο από τα πλήγματα των ανεμοστρόβιλων αυτών κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης: εικονίζουν συντρίμμια να πέφτουν από τον ουρανό, ξεριζωμένα δέντρα που έχουν πέσει στο έδαφος, σπίτια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Στην κοινότητα Οχάτσι, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, που βρίσκονταν σε «ξύλινη κατασκευή», βρήκαν τον θάνατο, όπως κι ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε τροχόσπιτο, δήλωσε ιατροδικαστικός της κομητείας Καλχούν, ο Πατ Μπράουν, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ένας άνθρωπος έχασε εξάλλου τη ζωή του στο Ουέλινγκτον, πρόσθεσε.

We had some hail and brief tornadoes in our area yesterday. This is the same system that has moved into Alabama today with a high risk of severe storms. This is from Greystone, AL, southeast of Birmingham, of #tornado damage. Credit: Joni Little @spann pic.twitter.com/NlRd4ETET4