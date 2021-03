Χάος στη Διώρυγα του Σουέζ: Πρέπει να αφαιρεθούν 20.000 κ.μ. άμμου για να ξεκολλήσει το Ever Given - Η στιγμή που γυρίζει διαγώνια

Μέχρι και 20.000 κυβικά μέτρα άμμου πρέπει να αφαιρεθούν στη Διώρυγα του Σουέζ για να απελευθερωθεί το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων που έχει κολλήσει από την Τρίτη, σύμφωνα με το CNN.

Το Ever Given, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ψηλό σχεδόν όσο το Empire State Building, περνώντας τη Διώρυγα, οι ισχυροί άνεμοι και η αμμοθύελλα οδήγησαν σε χαμηλή ορατότητα και κακή πλοήγηση, με αποτέλεσμα να γυρίσει διαγώνια και να κλείσει από άκρη σε άκρη το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν 10 δισ. δολάρια ημερησίως υπολογίζεται η ζημιά στο Σουέζ, την ώρα που πάνω από 160 πλοία είναι αποκλεισμένα και η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στο +6%.

Μία από τις πιο πολυσύχναστες πλωτούς οδούς έχει μπλοκάρει και γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες αποκόλλησης του γιγαντιαίο πλοίο, με τη συμμετοχή εκσκαφέων, βυθοκόρων και ρυμουλκών.

Οι βυθοκόροι εργάζονται αδιάκοπα, προκειμένου να απομακρύνουν 15.000-20.000 κυβικών μέτρων άμμου, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει στο πλοίο να επιπλεύσει, σύμφωνα με το CNN.

«Αυτός ο βυθοκόρος μπορεί να μεταφέρει 2.000 κυβικά μέτρα υλικού κάθε ώρα», δήλωσε ο Bernhard Schulte Shipmanagement, τεχνικός διευθυντής του πλοίου Ever Given.

Αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου το 12% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου διέρχεται από τη διώρυγα του Σουέζ και συνήθως διαχειρίζεται περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε φορτίο.

Δείτε τη στιγμή που το πλοίο γύρισε διαγώνια λόγω των ισχυρών ανέμων και φράκαρε στη Διώρυγα:

Watch the moment of the ship stranding #EVERGIVEN in #Suez #SuezBLOCKED pic.twitter.com/0HXzJcTf9Z