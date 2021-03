Ένα… πέος στη θάλασσα «ζωγράφησε» το γιγαντιαίο πλοίο πριν εισέλθει στη Διώρυγα του Σουέζ (φωτο, βίντεο)

Εκτός από το μεγάλο σοκ στην οικονομία, το γιγαντιαίο πλοίο Ever Given που έχει κολλήσει στη Διώρυγα του Σουέζ, χαρίζει και στιγμές γέλιου, καθώς μας χάρισε μία ξεκαρδιστική εικόνα.

Τα δεδομένα παρακολούθησης από τους ιστοτόπους του vesselfinder.com και του myshiptracking.com δείχνουν ξεκάθαρα ότι με την πορεία που ακολούθησε το πλοίο πριν εισέλθει στην Διώρυγα του Σουέζ, ζωγράφησε ένα πέος.

Ένας εκπρόσωπος του Vesselfinder.com επιβεβαίωσε στο Vice ότι τα δεδομένα παρακολούθησης του πλοίου ήταν ακριβή. «Δεν υπάρχει χώρος για κάποιο είδος συνωμοσίας ή ψευδών δεδομένων», δήλωσε.

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C