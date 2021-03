Πανηγυρισμοί στη Διώρυγα του Σουέζ: Αποκολλήθηκε και πλέει ξανά το Ever Given - Δείτε βίντεο

Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα, πλέει ξανά, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γεννά ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία άμεσα.

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και «διασφαλίζεται», ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το πρυμναίο τμήμα του σκάφους να έχει στρίψει, ανοίγοντας το κανάλι. Σε άλλα βίντεο, που δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν άμεσα, ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες άλλων πλοίων που πανηγυρίζουν.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος εντοπισμού πλοίων Vessel Finder μετέβαλε την κατάσταση του Ever Given σε «εν πλω», ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πότε θα ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία των πλοίων.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3 — Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021

Το μεγάλο βήμα,για να ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία, έγινε στις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας και σύμφωνα με το πρακτορείο χρειάστηκε να αφαιρεθούν 27.000 κυβικά μέτρων άμμου από τις όχθες του ποταμού τα περασμένα 24ωρα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμη της αποκόλλησης και τους πανηγυρισμούς των συνεργείων:

The rescue mission to free the Ever Given has entered a critical phase, with salvage teams making another effort to pull out the ship after removing part of the Suez Canal’s bank.



Here's the latest with the Suez Canal crisis https://t.co/3wQ6imKVPo — Bloomberg (@business) March 29, 2021

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι είχε δώσει εντολές για αφαίρεση των εμπορευματοκιβωτίων του τεράστιου φορτηγού πλοίου σε περίπτωση που δεν κατάφερναν οι αρχές να το «ξεκολλήσουν».

Το πλοίο -μήκους 400 μέτρων- είχε «σφηνωθεί» σε νότιο τμήμα του καναλιού, κυρίως λόγω ισχυρών ανέμων την περασμένη Τρίτη, φρακάροντας μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς του κόσμου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πάνω από 320 πλοία, μεταξύ των οποίων και 16 ελληνικά.

Στον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων θαλάσσιας κυκλοφορίας MarineTraffic, εκατοντάδες μικρές χρωματιστές κουκίδες που αντιπροσωπεύουν τα πλοία που συσσωρεύονται στα ανοιχτά του Πορτ-Σάιντ στη Μεσόγειο, στις λίμνες που χαρακτηρίζουν τη διώρυγα του Σουέζ και σχηματίζουν ακόμη και μια γραμμή στον κόλπο του Σουέζ που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η διώρυγα, από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, είχε αποκλειστεί από την Τρίτη από το Ever Given, ένα πλοίο χωρητικότητας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων και 220.000 τόνων που εκμεταλλεύεται η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Evergreen, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις ορισμένων εμπορευμάτων.

Η συνολική αξία των επηρεαζόμενων αγαθών διαφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Τζόναθαν 'Οουενς, εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έως 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Lloyd's List, τη βρετανική εφημερίδα για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Τουλάχιστον 16 ελληνικά πλοία είναι στην αναμονή στη Διώρυγα του Σουέζ, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας Ιωάννη Πλακιωτάκη. Στο σημείο συνεχίζονται οι διαδικασίες αποκόλλησης του γιγάντιου φορτηγού πλοίου «Ever Given» το οποίο βρίσκεται προσαραγμένο από την Τρίτη 23 Μαρτίου.