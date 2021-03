Διώρυγα Σουέζ - Even Given: Επανήλθε κατά 80% στη «σωστή» θέση - Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας (Βίντεο)

Πλέει ξανά το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που προσάραξε και έκλεισε τη Διώρυγα του Σουέζ για σχεδόν μία εβδομάδα, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ήδη, το πλοίο έχει «στρίψει» και επιστρέψει στην πορεία του κατά 80%, ωστόσο, προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε θα ομαλοποιηθεί η θαλάσσια κυκλοφορία στο κανάλι, με περισσότερα από 350 πλοία να είναι σε αναμονή. Μάλιστα, σύμφωνα με το AFP, μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 3,5 ημέρες για να λειτουργήσει και πάλι η διώρυγα.

«Η θέση του πλοίου έχει επανέλθει κατά το 80% στη σωστή κατεύθυνση», εκτίμησε ο Οσάμα Ράμπια, πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, προτού προσθέσει ότι η πρύμνη του σκάφος «απομακρύνθηκε κατά 102 μέτρα από την όχθη ενώ απείχε τέσσερα μέτρα μόλις». Στην ανακοίνωση της αρχής, ο ναύαρχος Ράμπια ανακοίνωση ότι το πλοίο άρχισε «με επιτυχία» να πλέει ξανά.

«Οι ελιγμοί ώστε το πλοίο να πλεύσει ξανά θα ξαναρχίσουν όταν η ροή του νερού θα αυξηθεί εκ νέου, από τις 11:30» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε, εξηγώντας πως το νερό πρέπει να φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να «πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος κατά τρόπο ώστε να επανατοποθετηθεί στο μέσον της θαλάσσιας οδού».

Χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Διώρυγας, ο αιγύπτιος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα ξαναρχίσει «μετά το τέλος των επιχειρήσεων για να πλεύσει ξανά πλήρως το σκάφος, το οποίο θα κατευθυνθεί κατόπιν προς τη ζώνη αναμονής» ώστε να αποφραχθεί το κανάλι.

Η πρύμνη του πλοίου μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων απομακρύνθηκε από τη δυτική όχθη της Διώρυγας, κατέγραψαν νωρίς σήμερα το πρωί οι εξειδικευμένες υπηρεσίες εντοπισμού πλοίων Vessel Finder και My Ship Tracking. Το επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη Διώρυγα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο αυτόν, «οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται επιτόπου προχώρησαν σε τεχνικές επαληθεύσεις και βεβαιώθηκαν ότι η μηχανή του πλοίου λειτουργεί».

Τα αίτια του συμβάντος, την 23η Μαρτίου, δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι και σήμερα. Ο ναύαρχος Ραμπία αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο «ανθρώπινο λάθος» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο. Προηγουμένως, διάφορες πηγές υπεδείκνυαν τους ισχυρούς ανέμους και μια αμμοθύελλα ως τα πιθανά αίτια.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 369 άλλα πλοία περιμένουν να περάσουν τη Διώρυγα, ανάμεσά τους δεκάδες που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, ή χύδην φορτίο, ή αργό πετρέλαιο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου.

Πλέον, όμως ξεκινά ένας δεύτερος αγώνας δρόμου, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών της Διώρυγας, όπως μετέδωσε το AFP, θα χρειαστούν 3,5 μέρες για να μπορεί το κανάλι να λειτουργήσει και πάλι όπως πριν.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Boskalis, της μητρικής εταιρείας της ναυτιλιακής Smit Salvage που βοήθησε στην αποκόλληση του πλοίου, δήλωσε στο ολλανδικό ραδιόφωνο πως η ολοκλήρωση της επιχείρησης «δεν θα είναι περίπατος στο πάρκο».

Πρόσθεσε ακόμη ότι εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί επιχείρηση απομάκρυνσης της άμμου και της λάσπης με νερό που θα διοχετευθεί με πίεση κάτω από την πλώρη του πλοίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Bloomberg, για να «ελευθερωθεί» το πλοίο χρειάστηκε να αφαιρεθούν 27.000 κυβικά μέτρα άμμου!

Τι λέει Έλληνας πλοίαρχος που βρίσκεται στο σημείο

«Θα πρέπει να γίνουν έρευνες να δουν τη ζημιά έχει γίνει στο κανάλι, γιατί αν περάσουν τα πλοία που περιμένουν, μπορεί να γίνει ζημιά στο κανάλι», δήλωσε στο Mega ο Κωνσταντίνος Αρλετής, πλοίαρχος σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο που είναι εγκλωβισμένο στη Διώρυγα του Σουέζ.

«Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διώρυγας, θα πρέπει να το βγάλουν το Ever Given. Θα αποφασίσουν αν θα το τραβήξουν προς τα πίσω, ή αν θα χρειαστεί να ανέβει βορειότερα που έχει τεχνητές λίμνες και να περιμένει εκεί. Απαγορεύεται να περάσει άλλο καράβι δίπλα του» ανέφερε ο ίδιος.

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

«Όταν το τράβηξαν, αρκετό μέρος της άμμου μπήκε στο κανάλι, το οποίο σημαίνει ότι άλλαξε το βάθος του καναλιού. Οπότε θα γίνει επιθεώρηση να δουν τι ζημιά έγινε» πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρλετής περί τα 360 πλοία είναι εγκλωβισμένα στη διώρυγα, ενώ, το πλοίο που ο ίδιος είναι επικεφαλής, θα είναι από τα πρώτα που θα περάσουν, όταν επιτραπεί.

Πανηγυρισμοί τη στιγμή της αποκόλλησης

Ύστερα από σχεδόν μια εβδομάδα, το πλοίο Ever Given, που είχε κολλήσει και προκαλέσει πρωτοφανές μποτιλιάρισμα στο κανάλι, αποκολλήθηκε.

Στις 04:30 σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο Ever Given «ξεκόλλησε» από τα πλαϊνά της Διώρυγας όπου είχε «κολλήσει» και έγινε το πρώτο, μεγάλο, βήμα για να ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3 — Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021

Όπως ακούγεται και στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, τα συνεργεία που πάλευαν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα για να «ξεκολλήσουν» το πλοίο, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, ενώ άλλα πλοία κόρναραν.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021