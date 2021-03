Θρίλερ στο Σουέζ: Απελευθερώθηκε τελικά το Ever Given – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία

Νέο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Διώρυγα του Σουέζ, με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το τι έχει συμβεί με το γιγαντιαίο πλοίο Ever Given. Το πρακτορείο Reuters, μετέδωσε πως το σκάφος επανήλθε διαγώνια στη θέση που ήταν λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η αρχή διαχείρισης της διώρυγας ανέφερε πως τελικά το πλοίο επανήλθε επανήλθε σε πορεία.

Watch: Teams set free a colossal container ship that has halted global trade through the #SuezCanal, a canal services firm says, bringing an end to a crisis that for nearly a week clogged one of the world’s most vital maritime arteries. #EverGiven https://t.co/np93Cjigkk pic.twitter.com/JjC1tdtrL1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2021

#Suez update: The Ever Given ship is finally free and moving. It's heading north from the southern end of the canal to the Great Bitter Lake. https://t.co/djAQFTaixk pic.twitter.com/MTigZhufXJ — Paul Wallace (@PaulWallace123) March 29, 2021

Ever Given ship blocking the Suez Canal since Tuesday has been partially refloated successfully. It is now 102 metres away from shore: Suez Canal Authority #EVERGIVEN #Evergreen #suezcanel #SuezCrisis pic.twitter.com/1L6A0rCW5M — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) March 29, 2021

Σύμφωνα με την αρχή της Διώρυγας, το πλοίο είχε νωρίτερα αποκολληθεί μερικώς, εγείροντας ελπίδες ότι το πολυσύχναστο πέρασμα θα απελευθερωθεί και πάλι, προκειμένου να διέλθουν τα πλοία που βρίσκονται σε αναμονή.

Το πλοίο, που έχει μήκος 400 μέτρα, σφήνωσε διαγωνίως στη μέση ενός νότιου τμήματος της Διώρυγας εξαιτίας ισχυρών ανέμων την περασμένη Τρίτη, διακόπτοντας την κίνηση των πλοίων στο συντομότερο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, η κίνηση των πλοίων θα αποκατασταθεί όταν το «Ever Given» κατευθυνθεί προς ένα πλατύτερο μέρος της Διώρυγας.

Θα χρειαστεί καιρός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας

«Ακόμα και όταν ανοίξει και πάλι η διώρυγα, οι αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια δυναμικότητα και τον εξοπλισμό είναι σημαντικές», ανέφερε σήμερα σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες της η Maersk, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ναυτιλιακές εταιρίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Στη διώρυγα έχουν εγκλωβιστεί τρία σκάφη της Maersk ενώ άλλα 29 περιμένουν να μπουν στο κανάλι, είπε η εταιρία, προσθέτοντας ότι έως τώρα ήδη 15 σκάφη της έχουν αλλάξει ρότα για να πλεύσουν νοτίως της Αφρικής.

«Αξιολογώντας το αριθμό των σκαφών που έχει σήμερα συσσωρευτεί, μπορεί να χρειαστεί έξι ή και περισσότερες ημέρες για να περάσει ολόκληρη η σειρά των πλοίων», ανέφερε η εταιρία.

Η ελβετική εταιρία MSC ανέφερε το Σάββατο ότι η κατάσταση αυτή «θα οδηγήσει σε μια από τις μεγαλύτερες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο τα τελευταία χρόνια».

«Δυστυχώς, ακόμα κι όταν ανοίξει η διώρυγα για τον τεράστιο αριθμό πλοίων που έχουν συσσωρευτεί και που περιμένουν αγκυροβολημένα, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση στους κατάπλους σε ορισμένα λιμάνια και ίσως αντιμετωπίσουμε νέα προβλήματα συμφόρησης», ανέφερε σε ανακοίνωση η Καρολίν Μπεκάρ, αντιπρόεδρος της MSC. «Προβλέπουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2021 θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη αναστάτωση απ’ ό,τι κατά τους τρεις πρώτους μήνες, και ίσως να είναι δυσκολότερο απ’ ό,τι ήταν στα τέλη του περασμένου έτους».

Οι εταιρίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πασχίζουν εδώ και μήνες με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και την αύξηση στη ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα που έχουν δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες σε επίπεδο επιμελητείας σε όλο τον κόσμο.

Τα πλοία που έχουν συσσωρευτεί στο Σουέζ απειλούν να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρίες στο να διατηρούν προϊόντα σε απόθεμα.

Ο οργανισμός Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασίλειου (UKMTO) ανέφερε ότι η εκτροπή πλοίων για να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής μπορεί να σημαίνει ότι περισσότερα σκάφη περνούν από περιοχές υψηλού κινδύνου όπου δραστηριοποιούνται συμμορίες πειρατών.

«Ενώ η απειλή της πειρατείας, με έδρα τη Σομαλία, είναι αυτή τη στιγμή σε καταστολή μέσω ενός συνδυασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων, εφαρμογής του BMP 5 (μέτρα προστασίας πλοίων) και της παρουσίας ένοπλων φρουρών, η αύξηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή ίσως προσφέρει ευκαιρίες για να επιτεθούν ομάδες Σομαλών πειρατών», ανέφερε η UKMTO.