Πήρε «ανάσα» η Διώρυγα του Σουέζ μετά την αποκόλληση του Ever Given - Αλυσιδωτές επιπτώσεις από το «πάγωμα»

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) ανακοίνωσε σήμερα την «επανέναρξη της κυκλοφορίας» σε αυτή τη μεγάλη θαλάσσια οδό που αποκλείστηκε για σχεδόν μια εβδομάδα από ένα γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, το Ever Given, το οποίο τέθηκε σε πλεύση.

«Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια, ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, κήρυξε την επανάληψη της διέλευσης των πλοίων μέσα από τη διώρυγα», από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα η SCA.

Μάλιστα, όπως διακρίνεται στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ενθουσιασμός όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση είναι διάχυτος, καθώς ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες πλοίων που πανηγυρίζουν.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.



The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu