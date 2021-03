Διώρυγα του Σουέζ – Στην αντεπίθεση η Αίγυπτος, ζητά αποζημίωση από την πλοιοκτήτρια – Ευθύνες στον καπετάνιο

Το Κάιρο θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από την πλοιοκτήτρια εταιρεία του γιγαντιαίου πλοίου εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που απέκλεισε επί σχεδόν μια εβδομάδα τη διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik ο ναύαρχος Μοχάμπ Μαμές, βοηθός του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

«Θα απαιτήσουμε αποζημιώσεις από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για όλες τις συνέπειες από την ακινητοποίηση του πλοίου, για την χρήση όλων των ρυμουλκών, θα απαιτήσουμε το πλήρες κόστος», τόνισε ο βοηθός του Αιγύπτιου προέδρου σε θέματα ανάπτυξης λιμένων και της Διώρυγας του Σουέζ.

Παράλληλα επέρριψε την ευθύνη του περιστατικού στον καπετάνιο του πλοίου. «Αυτό που συνέβη ήταν ευθύνη του καπετάνιου, το κανάλι μας είναι ασφαλές», σημείωσε.

Η προσάραξη του Ever Given από την περασμένη Τρίτη μέχρι νωρίτερα σήμερα, όταν και ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αποκόλλησής του επιτρέποντας ξανά τη διέλευση της Διώρυγας, προκάλεσε τεράστια προβλήματα και ένα μποτιλιάρισμα τουλάχιστον 400 πλοίων, τα οποία περίμεναν σήμερα να μπορέσουν να διασχίσουν αυτή την σημαντική οδό για το θαλάσσιο εμπόριο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο.

Ο Αιγύπτιος ναύαρχος τόνισε πως η Αίγυπτος δεν πρόκειται να κάνει κατασκευαστικές αλλαγές στην Διώρυγα. «…το κανάλι είναι απολύτως ασφαλές, όλα τα πλοία το διασχίζουν χωρίς προβλήματα, αν κάτι συμβεί, είναι πολύ σπάνιο», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) ανακοίνωσε την «επανέναρξη της κυκλοφορίας». «Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια, ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, κήρυξε την επανάληψη της διέλευσης των πλοίων μέσα από τη διώρυγα», από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα η SCA.

Μάλιστα, όπως διακρίνεται στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ενθουσιασμός όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση είναι διάχυτος, καθώς ακούγονται επευφημίες πληρωμάτων και κόρνες πλοίων που πανηγυρίζουν.

