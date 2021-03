Μεγάλος «απόπλους»: Κομβόι εκατοντάδων πλοίων στη Διώρυγα του Σουέζ - Βίντεο από την ώρα της αποκόλλησης του Ever Given

Το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, Ever Given, που είχε αποκλείσει επί σχεδόν μια εβδομάδα τη διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ, δεν έχει υποστεί ζημιές και το κανάλι είναι πλεύσιμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Nile TV.

Παράλληλα, οι αρχές της Διώρυγας ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας ξεκίνησε τη Δευτέρα στις 20:00 το βράδυ.

Το μήκους 400 μέτρων πλοίο είχε κολλήσει στη Διώρυγα από την περασμένη Τρίτη, προκαλώντας καθυστερήσεις εκατοντάδων πλοίων και μπλοκάρωντας παγκόσμιες γραμμές εφοδιασμού που ήταν ήδη υπό πίεση. Οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν ρυμουλκά και βυθοκόρους για να αποκολλήσουν το πλοίο.

H επαναφορά της διώρυγας σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε μέρα μπλόκου κόστιζε περί τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με την Lloyd’s List, ο αποκλεισμός δημιούργησε ένα μποτιλιάρισμα 425 πλοίων.

Θα χρειαστούν «περίπου τρεισήμισι μέρες«» για να ρυθμιστούν όλα, εκτίμησε ο Οσάμα Ράμπια μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Σάαντ αλ-Μπάλαντ.

Την αποκόλληση του «Ever Given» ανακοίνωσε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα ο υπεύθυνος της αρχής του Καναλιού, μετά από επτά ημέρες επιχειρήσεων.

Η επαναφορά σε πλεύση του Ever Given χαιρετίστηκε από τα γύρω πλοία που κόρναραν παρατεταμένα, καθώς το γιγαντιαίο πλοίο άρχισε να ανεβαίνει αργά προς το βόρειο τμήμα της διώρυγας.

Εικόνες από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έδειχναν το πλοίο να κινείται προς τα εμπρός.

Οι ελιγμοί συνεχίστηκαν με τη βοήθεια πολλών ρυμουλκών, αλλά το πλοίο βρέθηκε πάλι για λίγο σφηνωμένο, σύμφωνα με τους ιστότοπους οπτικοποίησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγο μετά τις 3.15 μ.μ. τοπική ώρα (4.15 μ.μ. ώρα Ελλάδας), το πλοίο τέθηκε σε πλεύση στη μέση της διώρυγας, με την πρύμνη και την πλώρη του να έχουν απελευθερωθεί.

Όπως επισήμανε η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk, είναι πιθανόν οι συνέπειες στην παγκόσμια ναυτιλία να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες.

«Υπήρξε μετακίνηση, κάτι που αποτελεί θετική είδηση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τώρα θα είναι εύκολο», δήλωσε νωρίτερα ο διευθύνων σύμβουλος της Boskalis, μητρικής εταιρείας της ναυτιλιακής Smit Salvage. Και πρόσθεσε: «Νερό υψηλής πίεσης θα εγχυθεί κάτω από το τόξο του πλοίου, που είναι ακόμη σφηνωμένο, προκειμένου να αφαιρεθεί η άμμος και η λάσπη, αλλά αν αυτό αποτύχει, ίσως χρειαστεί να απομακρυνθούν κοντέινερ από το πλοίο, κάτι που θα προκαλούσε σοβαρή καθυστέρηση».

Ever Given ship blocking the Suez Canal since Tuesday has been partially refloated successfully. It is now 102 metres away from shore: Suez Canal Authority #EVERGIVEN #Evergreen #suezcanel #SuezCrisis pic.twitter.com/1L6A0rCW5M

Μια πηγή που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο πρακτορείο Reuters ότι με μια ευνοϊκή παλίρροια, δεν θα χρειαστεί να απομακρυνθεί φορτίο από το πλοίο.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.



The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu