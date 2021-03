«Πυρά» Τραμπ κατά Φάουτσι-Μπερξ για την αντιμετώπιση της πανδημίας - Η οργισμένη ανακοίνωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με σφοδρότητα τη Δευτέρα εναντίον των δύο πιο γνωστών πρώην συμβούλων του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, του Άντονι Φάουτσι και της Ντέμπορας Μπερξ, που εκμυστηρεύτηκαν στο CNN ότι βίωσαν δύσκολες εμπειρίες στη συνεργασία τους με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε μακροσκελή, μανιασμένη ανακοίνωση, συχνά σε σαρκαστικό τόνο, ο μεγιστάνας ερίζει πως πρόκειται για δυο πρόσωπα που «κάνουν την αυτοπροβολή τους προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία, ώστε να ξεχαστούν τα λαθεμένα ένστικτά τους, οι προβληματικές συστάσεις τους που ευτυχώς σχεδόν πάντα ανέτρεπα».

Προβάλλοντας τις δικές του ενέργειες όσον αφορά τα εμβόλια για τον νέο κορωνοϊό –η κυβέρνησή του επένδυσε δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορα υποψήφια εμβόλια– ο κ. Τραμπ υποστήριξε πως «εάν εξαρτάτο από αυτούς, θα ήμασταν αυτή τη στιγμή κλεισμένοι στα υπόγειά μας και η χώρα μας θα βίωνε μεγάλη οικονομική ύφεση».

«Ο Δρ. Φάουτσι είναι ο βασιλιάς των μεταστροφών για να δίνει καλή εντύπωση», συνέχισε, ειρωνευόμενος παράλληλα την επίδοση του ανοσολόγου όταν έριξε την πρώτη μπαλιά σ’ έναν αγώνα μπέιζμπολ πέρυσι.

Όσο για την Δρ. Μπερξ, είναι «επιβεβαιωμένα ψεύτρα, που δεν έχει πλέον καμιά αξιοπιστία», συνέχισε στην ανακοίνωση-σφυροκόπημα.

«Ήταν πολύ αρνητική φωνή που δεν είχε σωστές απαντήσεις να δώσει», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας –«ποιος θα μπορούσε να το ξεχάσει;»– ότι πήγε σε οικογενειακή συγκέντρωση για τη γιορτή των Ευχαριστιών, ενώ συνιστούσε στους Αμερικανούς να αποφύγουν τις οικογενειακές συγκεντρώσεις για να αποτραπεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

Trump burns Dr. Fauci and Dr. Birx after their CNN interviews - appears to regret ever giving them credence pic.twitter.com/BeRhbXufXX