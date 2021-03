Διώρυγα του Σουέζ: Με αργούς ρυθμούς η διέλευση των πλοίων - Γιατί «κόλλησε» το Ever Given, τι λέει Έλληνας πλοίαρχος

Άρχισε η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα του Σουέζ, όπως ανέφερ ο Αλέξανδρος Βάγιας, πλοίαρχος στο υγραεριοφόρο «Astipalea», που βρίσκεται καθηλωμένο στο σημείο.

«Σήμερα το πρωί ξεκίνησε η διέλευση των πλοίων. Ξεκίνησαν να μπαίνουν τα πρώτα πλοία στη διώρυγα, και ελπίζουμε η κίνηση να προχωρήσει. Εμείς δεν έχουμε κάποιο νούμερο, δεν υπάρχει σειρά. Πιστεύω ότι σε 2-3 μέρες θα περάσουμε και εμείς. Περνούν γύρω στα 70-80 πλοία την ημέρα. Εμείς ξεκινήσαμε από την Ερυθρά Θάλασσα, από τη Σαουδική Αραβία, και πηγαίνουμε για Αμβέρσα και αναμένεται να φτάσουμε στα μέσα Απριλίου», ανέφερε ο κ. Βάγιας, μιλώντας στο Mega.

«Κάποια πλοία μεταφέρουν φρούτα, ζώα κλπ. Τα εμπορευματοφόρα που θα περάσουν τώρα όλα μαζί, θα φτάσουν και στον προορισμό τους όλα μαζί και θα υπάρξει κίνηση στα λιμάνια που θα φτάσουν, οπότε θα έχουν και εκεί καθυστερήσεις», συνέχισε ο ίδιος.

«Δεν είχα ακούσει να κλείσει λόγω ατυχήματος η διώρυγα. Μόνο από πολεμικές διαταραχές. Από ναυτικό ατύχημα δεν έχω ακούσει να έχει κλείσει», είπε ο κ. Βάγιας.

Απαντώντας στο πώς «κόλλησε» το πλοίο στη διώρυγα, δημιουργώντας όλο αυτό το πρόβλημα, ο ίδιος είπε ότι «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι από καιρικές συνθήκες είναι δύσκολο ένα πλοίο να παρεκτραπεί της πορείας του. Είναι δύσκολο από ριπές ανέμων να συμβεί κάτι τέτοιο».

Το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που είχε αποκλείσει επί σχεδόν μια εβδομάδα τη διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ, «ξεκόλλησε» τα ξημερώματα της Δευτέρας, απελευθερώνοντας το ζωτικής σημασίας κανάλι.

Όπως επισήμανε η ναυτιλιακή εταιρεία Maersk, είναι πιθανόν οι συνέπειες στην παγκόσμια ναυτιλία να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες.

«Υπήρξε μετακίνηση, κάτι που αποτελεί θετική είδηση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τώρα θα είναι εύκολο», δήλωσε νωρίτερα ο διευθύνων σύμβουλος της Boskalis, μητρικής εταιρείας της ναυτιλιακής Smit Salvage. Και πρόσθεσε: «Νερό υψηλής πίεσης θα εγχυθεί κάτω από το τόξο του πλοίου, που είναι ακόμη σφηνωμένο, προκειμένου να αφαιρεθεί η άμμος και η λάσπη, αλλά αν αυτό αποτύχει, ίσως χρειαστεί να απομακρυνθούν κοντέινερ από το πλοίο, κάτι που θα προκαλούσε σοβαρή καθυστέρηση».

Ever Given ship blocking the Suez Canal since Tuesday has been partially refloated successfully. It is now 102 metres away from shore: Suez Canal Authority #EVERGIVEN #Evergreen #suezcanel #SuezCrisis pic.twitter.com/1L6A0rCW5M

Μια πηγή που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο πρακτορείο Reuters ότι με μια ευνοϊκή παλίρροια, δεν θα χρειαστεί να απομακρυνθεί φορτίο από το πλοίο.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.



The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu