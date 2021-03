Μετά το πλοίο στη Διώρυγα του Σουέζ και φορτηγό με κοντέινερ της Evergreen «κόλλησε» σε αυτοκινητόδρομο

Ένα φορτηγό που μεταφέρει ένα εμπορευματοκιβώτιο της εταιρίας Evergreen κατάφερε να γίνει viral, αφού προκάλεσε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αυτοκινητόδρομο της Κίνας. Μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο «κόλλησε» είναι ίδιος με αυτόν του γιγαντιαίου πλοίου που «πάγωσε» τη Διώρυγα του Σουέζ.

Το φορτηγό σταμάτησε σε μια θέση που μιμούνταν σχεδόν τέλεια το Ever Given, ακουμπώντας διαγώνια στις λωρίδες του δρόμου.

Όπως ήταν λογικό, οι εικόνες από το σημείο σχολιάστηκαν έντονα στο διαδίκτυο. Μια εικόνα του φορτηγού, το οποίο είχε εντυπωσιακές ομοιότητες με το πλέον διάσημο πλοίο Ever Given, έγινε viral στο κινεζικό ιστότοπο κοινωνικών μέσων Weibo το Σάββατο.

Image of ‘Evergreen’ truck blocking traffic goes viral days after Suez Canal crisis https://t.co/zWrTxFBJkB

Σύμφωνα με τον Independent, δεν είναι σαφές πότε και που τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία, ωστόσο πάνω στην εικόνα αναγράφεται ως ημερομηνία η 27η Μαρτίου του 2021.

Evergreen in Suez...



and now...



Evergreen in China... pic.twitter.com/CQgn6eVmMj