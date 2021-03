Πανωλεθρία για τη SpaceX: Εξερράγη πύραυλος λίγα λεπτά μετά την απογείωση

Αποτυχημένη αποδείχθηκε και η τέταρτη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship της SpaceX, κάτι που συνέβη και με τις τρεις προηγούμενες. Το πρωτότυπο εξερράγη, όπως επιβεβαίωσε και ο ιδρυτής της εταιρείας, Ίλον Μασκ.

«Κάτι σοβαρό συνέβη» τη στιγμή της καθόδου. «Θα πρέπει να διαπιστώσουμε τι ήταν, αφού εξετάσουμε τα συντρίμμια, αργότερα σήμερα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Aστειευόμενος πρόσθεσε: «Τουλάχιστον, ο κρατήρας βρίσκεται σε καλό σημείο!».

