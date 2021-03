Σάλος με τα «παπούτσια του Σατανά» που περιέχουν ανθρώπινο αίμα στις σόλες – Μηνύει καλλιτεχνική κολεκτίβα η Nike

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η κυκλοφορία των αμφιλεγόμενων «παπουτσιών του Σατανά», με τη Nike να μηνύει την καλλιτεχνική κολεκτίβα «MSCHF», η οποία δημιούργησε το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Τα 666 ζευγάρια, τα οποία πωλούνταν έναντι 1.018 δολαρίων, κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα και εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι μετατροπή των Nike Air Max 97s, και έχει ανάποδο σταυρό, πεντάλφα στα κορδόνια και στο εσωτερικό τους, και τις λέξεις "ΛΟΥΚΑΣ 10:18", οι οποίες είναι αναφορά σε εδάφιο από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο οποίο ο Ιησούς λέει «Είδα τον Σατανά να πέφτει ως κεραυνός από τον Παράδεισο».

Το πιο αμφιλεγόμενο χαρακτηριστικό των «παπουτσιών του Σατανά» είναι η προσθήκη μιας σταγόνας ανθρώπινου αίματος στην πλαστική επένδυση της σόλας τους.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα «MSCHF» δημιούργησε το ζευγάρι σε συνεργασία με τον δημοφιλή ράπερ, Lil Nas X, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου τραγουδιού του ράπερ, "MONTERO (Call Me By Your Name)", το οποίο έκανε ντεμπούτο στο YouTube την περασμένη Παρασκευή.

Θύελλα αντιδράσεων

Όπως ήταν λογικό, η κυκλοφορία των παπουτσιών ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με πιο έντονη εκείνη της ίδια της Nike, η οποία μήνυσε την καλλιτεχνική κολεκτίβα «MSCHF» για μη εξουσιοδοτημένη χρήση των προϊόντων και του σήματος της.

Στη μήνυσή της η Nike, ξεκαθαρίζει πως δεν θέλει να συσχετίζεται η εταιρεία με τα συγκεκριμένα «σατανικά παπούτσια», τονίζοντας πως η συσχέτιση του προϊόντος της με τον Σατανά έχει επιφέρει και οικονομικές συνέπειες στην εταιρεία, καθώς αρκετοί καταναλωτές καλούν μέσα από τα social media, σε μποϊκοτάζ της Nike.