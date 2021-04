Μακελειό στην Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε επιχειρηματικό πάρκο - Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Η αστυνομία στην Όραντζ, στην Καλιφόρνια, νότια του Λος Άντζελες, έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ότι σημειώθηκε mass shooting με «πολλά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους νεκρούς», ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς και πρόσθεσαν πως ο ύποπτος για το μακελειό έχει συλληφθεί.

Δεν έγιναν γνωστές από τις αρχές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό City News Service (CNS) του Λος Άντζελες και τον τηλεοπτικό σταθμό KNBC, πέρα από τους τέσσερις νεκρούς υπάρχουν τρεις τραυματίες από σφαίρες, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως δράστης.

BREAKING 🚨 Mass shooting reported on W Lincoln Avenue in Los Angeles, California. 4 dead, several injured



