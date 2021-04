Συγκλονιστικό βίντεο: Διακινητής πετάει δύο κοριτσάκια από τοίχο 4 μέτρων στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Διακινητής πέταξε δύο κοριτσάκια από τον Ισημερινό ηλικίας τριών και πέντε ετών από έναν τοίχο ύψους τεσσάρων μέτρων στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού, ανακοίνωσε χθες η αμερικανική υπηρεσία φύλαξης συνόρων (CBP).

Ένα μέλος της υπηρεσίας που έλεγχε τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης σε σημείο ελέγχου σε απομονωμένη περιοχή του Νέου Μεξικού είδε το περιστατικό και ενημέρωσε τους συναδέλφους του.

“Την Τρίτη το βράδυ ένας πράκτορας της Σάντα Τερέζα αρμόδιος για τις κάμερες είδε έναν διακινητή να ρίχνει δύο μικρά παιδιά από έναν συνοριακό τοίχο ύψους 14 ποδών (περίπου 4 μέτρων)”, ανακοίνωσε η CBP.

People smugglers abandoned a toddler and a five-year-old after dropping them over the 14ft border wall between Mexico and the US.



Read today's top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/Ol5aCpaMb2