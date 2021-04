Το… τερμάτισε σύμβουλος του Ερντογάν: Η «γαλάζια πατρίδα» φτάνει από το Γιβραλτάρ μέχρι την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό

Δεν πρόκειται για Πρωταπριλιάτικο αστείο αλλά ένα δείγμα του από που αρχίζει και πού τελειώνει ο Τουρκικός «μεγαλοϊδεατισμός» της «γαλάζιας πατρίδας». Σύμφωνα με σύμβουλο του Ταγίπ Ερντογάν η τουρκική κυριαρχία αρχίζει από το Γιβραλτάρ αλλά επεκτείνεται μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και την ερυθρά θάλασσα.

«Αυτή η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία ήλεγχε ολόκληρη της Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Εδώ θα πω το εξής: Τα σύνορα της ‘γαλάζιας πατρίδας’ του Τουρκικού Κράτους ξεκινούν από το Γιβραλτάρ. Γι’ αυτό αποκτήσαμε ιπτάμενα τάνκερ (σ.μ. αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού). Που τελειώνουν (τα σύνορα); Στον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά θάλασσα. Το στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας σχεδιάστηκε πάνω σε αυτή την παραδοχή», είπε ο Mesut Hakki Casin, σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Το βίντεο κοινοποίησε στο Twitter ο εξόριστος δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt.

Μάλιστα το σχόλιο του είναι αιχμηρό. «Δεν είναι Πρωταπριλιάτικο αστείο. Ο Mesut Hakki Casin, που συμβουλεύει τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, επεκτείνει την ‘γαλάζια πατρίδα’ από το Γιβραλτάρ στα Δυτικά μέχρι την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό στα Νότια και Ανατολικά. Το χειρότερο είναι πως η παρούσα τουρκική ηγεσία πιστεύει σε αυτά τα πράγματα».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο το απόσπασμα των δηλώσεων του είναι από την 29η Μαρτίου.

Δείτε το σχετικό tweet:

Not an April Fools' day joke.



Mesut Hakki Casin who advises Turkish President Erdogan, extends #Turkey's 'Blue Homeland' concept from Gibraltar on the West to Red Sea and Indian Ocean on the South/East



The worse part is that current Turkish leadership believes in this stuff. pic.twitter.com/x2O97Cc1e4