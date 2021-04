Τρομερό δυστύχημα στην Ταϊβάν: Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό και εκτροχιάστηκε σε στοά - Τουλάχιστον 36 νεκροί (Βίντεο)

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 70 παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε μέσα σε σήραγγα στην Ταϊβάν, αφού ένα φορτηγό σταθμευμένο σε εργοτάξιο φαίνεται πως γλίστρησε σε πρανές και έπεσε πάνω στο τρένο την στιγμή που αυτό έμπαινε στη σήραγγα.

Το δυστύχημα, που έχει προκαλέσει επίσης τον τραυματισμό περισσότερων από 40 επιβατών, είναι η χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει σημειωθεί στο νησί εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να δυσκολεύονται να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό επιβατών από κάποια βαγόνια που έχουν παραμορφωθεί.

A train derailment occurred this morning in Hualien, eastern Taiwan with at least 36 passengers reported with no vital signs. 🇹🇼#Taiwan #RedCross immediately dispatched disaster rescue #volunteers to assist in the #rescue mission, hoping to free the trapped passengers ASAP. pic.twitter.com/yWuZhhZvgb — TAIWAN RED CROSS (@TAIWAN_REDCROSS) April 2, 2021

Η αμαξοστοιχία, η οποία ταξίδευε από την Ταϊπέι στην Τάιτουνγκ μεταφέροντας πολλούς τουρίστες και ανθρώπους που πήγαιναν στα σπίτια τους για ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο, εκτροχιάσθηκε βόρεια της Χουάλιεν στην ανατολική Ταϊβάν, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Εικόνες από τη σκηνή δείχνουν βαγόνια μέσα στη σήραγγα να έχουν διαλυθεί από τη σύγκρουση, ενώ άλλα έχουν συνθλιβεί και εμποδίζουν τους διασώστες να φθάσουν στους επιβάτες.

Το τρένο μετέφερε περίπου 350 ανθρώπους, ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική. Μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν αναφέρουν πως πολλοί επιβάτες στέκονταν όρθιοι στα βαγόνια επειδή το τρένο ήταν υπερπλήρες και εκτινάχθηκαν όταν συνετρίβη.

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι – 61 σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου – έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο και άλλοι τραυματίες διακομίζονται, ενώ περίπου εβδομήντα – 72 σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο – εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μέσα στα συντρίμμια της αμαξοστοιχίας.

Ογδόντα έως 100 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα πρώτα τέσσερα βαγόνια της αμαξοστοιχίας ενώ τα βαγόνια πέντε έως οκτώ έχουν «παραμορφωθεί» και η πρόσβαση σ' αυτά είναι δύσκολη.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Central News Agency μετέδωσε πως ένα φορτηγό που «δεν ήταν σταθμευμένο κανονικά» φαίνεται ότι γλύστρησε μέχρι τις σιδηροτροχιές. «Το τρένο μας συνετρίβη σ' ένα φορτηγό», λέει ένας άνδρας σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε από την τηλεόραση της Ταϊβάν και δείχνει εικόνες από τα συντρίμμια. «Το φορτηγό έπεσε πάνω μας».

At least four people showed no signs of life among many injured after a passenger train carrying around 350 people derailed in #Hualien County in eastern #Taiwan on Friday, according to local media. Rescue is underway. pic.twitter.com/9ae2OOp4P9 — Frontline (@Frontlinestory) April 2, 2021

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 2, 2021

🇨🇳A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

🇨🇳 台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤,4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 2, 2021

Σημειώνεται πως το σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε την πρώτη ημέρα εορταστικού τριημέρου στην Ταϊβάν, με τις ορεινές ανατολικές ακτές της νήσου αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το 2018, δεκαοκτώ άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 175 είχαν τραυματιστεί όταν επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε στη βορειοανατολική Ταϊβάν. Επρόκειτο για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων τριών δεκαετιών στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ